新生ラストアイドルとしてデビューし、昨年６月に改名したアイドルグループ「ｍｙｆａｖ（マイファブ）」が１９日、定期公演を開催。１１ｔｈｓｉｎｇｌｅ「無自覚やきもち」を、今月２８日にリリースすることを発表した。同曲は恋する女の子のちょっとした?やきもち?や無自覚な独占欲をポップに歌った楽曲。同日開催の定期公演で初披露された。メンバーの川又あん奈（２２）は「やきもちや独占欲の気持ちで好きな気持