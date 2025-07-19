¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£¹Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤Ï±äÄ¹£±£±²ó¤Ë£µÈÖ¼ê¤ÎÁ¥Ç÷¤¬ÄËº¨¤Î£²ÈïÃÆ¤ÇÇÔÀï¤·¡¢¼«ÎÏÍ¥¾¡¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿»³ºê¤Ï£·²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤â¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£¹¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Úµð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤Î°ìÌä°ìÅú¡Û¡½ÂÇÀþ¤¬ÌµÆÀÅÀ¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢²ù¤·¤¤¤Í¡£¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ïºî¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Í¡£ÎÏ¤Îº¹¤¬¤â¤¦ÎòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤Í¡× ¡½»³ºê¤Ï£·²óÌµ¼ºÅÀ¤ÎÇ®Åê¡Ö