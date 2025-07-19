１８日、ＳＦ惑星科学体験展で火星工事車のシミュレーションを体験する子ども。（武漢＝新華社記者／肖芸九）【新華社武漢7月19日】中国湖北省武漢市の中国建築科技館で18日、「火星の建設に出かけよう」をテーマとしたハードSF惑星科学体験展が開幕した。来年3月29日までの会期中、10を超える双方向型展示や30点余りの隕石（いんせき）を展示する。科学的原理と現実的な根拠に基づく同展は、未来の生活に対する想像に形を与