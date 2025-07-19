伊東市は、この夏、伊豆最多となる14回の花火大会を令和7年7月26日から8月30日の間に開催します。 伊東温泉海の花火大会  ■スケジュール7月26日(土) 伊東温泉「夢花火」Part1(20:30〜20:50)8月1日(金)伊東温泉「夢花火」Part2(20:30〜20:50)8月2日(土)伊東温泉「夢花火」Part3(20:30〜20:50)8月3日(日)宇佐美夏まつり海上花火大会(20:00〜20:20)8月8日(金)松川灯籠流し「灯籠の流れ」打上花火(20:50〜21:0