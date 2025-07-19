お笑い芸人・関根勤が１９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。モノマネ芸人・原口あきまさをゲストに招いた。この日の公開動画では「【本音告白】本人との対面は生きた心地がしない！原口あきまさが語る明石家さんまとの初対面がヤバすぎた！」と題し、モノマネ芸人としてモノマネをしている当人と対面する際の緊張感を深掘りした。原口は、お笑い芸人・東野幸治、ナインティナイン・矢部浩之、