ナイト（独立行政法人製品評価技術基盤機構）の公式X（旧Twitter）アカウントは、車の中にモバイルバッテリーを置いておくと発火する可能性があるとして注意を呼び掛けています。近ごろモバイルバッテリーなどに使われている「リチウムイオン電池」の発火による被害が社会問題となっています。発火の原因、対処法などについて、All About 携帯電話・スマートフォンガイドの佐野正弘さんにお聞きしました。【実際の様子】モバイルバ