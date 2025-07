Nothing’s Carved In Stoneが11月15日に豊洲PITで恒例ワンマン<Live on November 15th 2025 〜Lead Tracks〜>を開催することが発表となった。 これは本日7月19日に開催されたツーマンツアー<Hand In Hand Tour 2025>ファイナルのZepp Haneda公演にて発表されたもの。 <Live on November 15th>は代表曲「November 15th」にちなんで、11月15日に行われている恒例公演だ。今回はタイトルに冠された通り“シングル曲&アルバム