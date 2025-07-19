◆パ・リーグ西武―ソフトバンク（１９日・ベルーナドーム）西武・今井達也投手が先発し、５回１０５球を投げて６安打、３奪三振、５四死球、２失点で降板。６月１７日のＤｅＮＡ戦（横浜）以来となる７勝目はならなかった。この日は初回１死満塁で山本から空振り三振を奪い、２５イニング連続奪三振。２０２０年の山本由伸（オリックス）、２２年の佐々木朗希（ロッテ）に並び、日本人投手最長記録を達成した。２回に三振