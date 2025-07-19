¸µNMB48¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¤¬11Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Î²øÃÌ¤òÍá¤Ó¤ë²ñ¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£NMB48¤Î¸½Ìò»þÂå¤ËÂÎ¸³¤·¤¿¡ÈÉÔ»×µÄ¤Ê½ÐÍè»ö¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£»³ËÜºÌ¡û¡Ö¸ª¤ò¥È¥ó¥È¥ó¤Ã¤Æ¤µ¤ì¤Æ¡×¡Ö¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×»³ËÜ¤Ï¡¢¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë·à¾ì¸ø±é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡£³Ú²°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°áÁõÉô²°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢1¸ø±é¤Î´Ö¤Ë¡¢ÃåÂØ¤¨¤¬²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡ÖµÞ¤¬¤Ê¤ó! ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÃåÂØ¤¨¤Æ¤¿¤é¡¢¸ª¤ò¥È¥ó¥È