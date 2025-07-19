¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëË­ÅÄ¥ë¥Ê¤µ¤ó¡¢Devil ANTHEM.¤Î¹õÈ±¥·¥ç¡¼¥È¥Ü¥Ö¡¦¿åÌîÆ·¤µ¤ó¡¢20ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥°¥é¥Ó¥¢¤ËËá¤­¤¬¤«¤«¤ëÀîÆ»¤µ¤é¤µ¤ó¤¬¡¢ ¿·¥°¥é¥Ó¥¢¥à¥Ã¥¯¡ØPARADE¡Ê¥Ñ¥ì¡¼¥É¡Ë¡Ù¡Ê7·î30ÆüÈ¯Çä¡¢¾®³Ø´Û¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¥Ý¡¼¥º¤¬¥­¥å¡¼¥È¡ª²¦Æ»¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿åÌîÆ·¤µ¤ó³¤³°¤â¹ñÆâ¤â¥¤¥ä¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤É¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥°¥é¥Ó¥¢Ê¸²½¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤òÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¤·¤¿¤¤