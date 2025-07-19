¢¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê19Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï½é²ó¤Î¹¥µ¡¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¾Éð¤Îº£°æÃ£Ìé¤ËÂÐ¤·¡¢ÀèÆ¬¤Î¼þÅìÍ¤µþ¤¬10µåÇ´¤Ã¤¿Ëö¤Ë»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¡£2ÈÖ¥¸¡¼¥¿¡¼¡¦¥À¥¦¥ó¥º¤â¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é»Íµå¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£ÃæÂ¼¹¸¤¬»°¼ÙÈô¤ËÅÝ¤ì¤¿¸å¡¢¶áÆ£·ò²ð¤â»Íµå¤Ç1»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»³ËÜ·ÃÂç¡¢ÌøÄ®Ã£¤ÈÂ³¤±¤Æ¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¡¢ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£