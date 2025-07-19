◇ナ・リーグブルワーズ2―0ドジャース（2025年7月18日ロサンゼルス）ブルワーズのクイン・プリースター投手（24）が18日（日本時間19日）、敵地でのドジャース戦で6回3安打無失点、10奪三振と快投し、自身7連勝でリーグ9位タイの8勝目。チームの8連勝に貢献した。初回、大谷、ベッツ、フリーマンのMVPトリオから3者連続三振と上々の立ち上がりを見せた。2回先頭のスミスにこの試合初安打こそ許したが、4回1死二塁の場面