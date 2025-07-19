◆バスケットボール男子国際強化試合日本代表６９―６４デンマーク代表（１９日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）アジアカップ（８月、サウジアラビア）に向けた強化試合が行われ、世界ランク２１位の日本は同５９位のデンマークに６９―６４で勝利した。平均年齢２４歳の若手主体のチーム編成で挑んだ日本をけん引したのは、パリ五輪代表のジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）。チーム最多となる２０得点を挙げ、１２