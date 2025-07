ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKのソロ曲『Closer to You』が冷めない人気を見せている。【写真】JUNG KOOK、デートのお相手は?去る2023年11月にリリースされたJUNG KOOKの1stソロフルアルバム『GOLDEN』の収録曲『Closer to You』は、世界最大の音源ストリーミングプラットフォームSpotifyで最近再生回数1億5000万回を突破した。特に『Closer to You』は特別なプロモーションがなくても再生回数1億5000万回を記録し、