第96回都市対抗野球大会（8月28日〜9月8日・東京ドーム）の組み合わせ抽選会が19日、東京都内で開かれ、2連覇を目指す三菱重工East（横浜市）は大会初日の1回戦でNTT西日本（大阪市）と対戦することが決まった。前回準優勝のJR東日本東北（仙台市）は昨秋の日本選手権を制したトヨタ自動車（豊田市）と初戦でぶつかる。3年連続で今大会最多の64度目出場となる日本生命（大阪市）は西濃運輸（大垣市）との顔合わせとなった。