◆バスケットボール男子国際強化試合日本代表６９―６４デンマーク代表（１９日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）アジアカップ（８月、サウジアラビア）に向けた強化試合が行われ、世界ランク２１位の日本代表は同５９位のデンマーク代表に６９―６４で勝利し、強化試合の連敗を２で止めた。平均年齢２４歳の若手主体のチーム編成で挑んだ日本は、ジョシュ・ホーキンソン（ＳＲ渋谷）、ジェイコブス晶（フォーダム大）