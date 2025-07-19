昨年卵巣がんを発症して治療に取り組み、今年2月に歌手活動への復帰を公表していた歌手の市川由紀乃さんが、自身のブログで認定NPO法人への寄付を行ったことを公表しました。【写真を見る】【 市川由紀乃 】復帰コンサートでの寄付金を認定NPO法人「マギーズ東京」に寄付今年2月に卵巣がんから復帰を報告市川さんは「皆さまにご報告と心より御礼申し上げます。」と題して経緯を説明。「キングレコードのスタッフさんが集めてくだ