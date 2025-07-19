ÎëÌÚÀ¿Ìé PHOTO:Getty Images ¡ã2025Ç¯7·î18Æü(ÆüËÜ»þ´Ö19Æü)¥·¥«¥´¡¦¥«¥Ö¥¹ ÂÐ ¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡÷¥ê¥°¥ìー¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ä ¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¡Ê30¡Ë¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡Ö3ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢ÀèÀ©¤Î¥¹¥êー¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¤ò´Þ¤à¡¢4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡¢3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡£ »î¹ç¤Ï¥«¥Ö¥¹¤¬4ÂÐ1¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò¶´¤ó¤Ç3Ï¢¾¡¡£ÎëÌÚ¤ÏÂÇÅÀ¥é¥ó¥­¥ó¥°¥È¥Ã