¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/19¡Û6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦IVE¡Ê¥¢¥¤¥ô¡Ë¤Î¥æ¥¸¥ó¡ÊYUJIN¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛIVE¥æ¥¸¥ó¡¢¤Û¤Ã¤½¤êÈþµÓµ±¤¯¥·¥ç¡¼¥Ñ¥ó»Ñ¢¡IVE¥æ¥¸¥ó¡¢¶õ¹Á¥³¡¼¥Ç¤ÇÈþµÓ¥¹¥é¥ê¥æ¥¸¥ó¤Ï¡Öon my way to Paris¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ø¸þ¤«¤¦¼«¿È¤Î»Ñ¤òÊ£¿ô¸ø³«¡£¥°¥ì¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥«¡¼¤Ë¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥é¥Õ¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤¬¥¹¥é¥ê¡£