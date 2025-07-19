¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¿·´ÆÆÄ¤¬¸½ÃÏ£··î18Æü¡¢½¢Ç¤¸å½é¤Î²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Øfootball london¡Ù¤¬È¯¸À¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï2024-25¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ17µ¨¤Ö¤ê¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï»ÄÎ±¥é¥¤¥ó¤®¤ê¤®¤ê¤Î17°Ì¤ËÄãÌÂ¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ï²òÇ¤¤µ¤ì¡¢£²Ç¯¤Ç¥í¥ó¥É¥ó¤òµî¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÏÃ»´üÀ¯¸¢¤Ç