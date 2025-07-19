¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/19¡Û¡ÚTGC¡ÊÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ë¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼/ÃÓÅÄÍ§µª»Ò»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¡ÖKao presents TGC Jakarta 2025¡×¤¬7·î5Æü¤È6Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ÎPlenary Hall, Jakarta Convention Center¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2Æü´Ö¤ÇÌó7500¿Í¤¬Íè¾ì¤·¤¿¡£¡ÖA STAGE FOR EVERY WOMAN TO SHINE¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î½÷À­¤¬µ±¤±¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î½÷À­¤¿¤Á¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊºÍÇ½¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤È¤È