【モデルプレス=2025/07/19】【TGC(東京ガールズコレクション)チーフプロデューサー/池田友紀子氏インタビュー】「Kao presents TGC Jakarta 2025」が7月5日と6日、インドネシア・ジャカルタのPlenary Hall, Jakarta Convention Centerで開催され、2日間で約7500人が来場した。「A STAGE FOR EVERY WOMAN TO SHINE(すべての女性が輝けるステージ)」をテーマに掲げ、インドネシアの女性たちの多様な才能にスポットを当てるとと