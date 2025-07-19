¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/07/19¡ÛSnow Man¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬¡¢19ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¡ÊËè½µÅÚÍË¤¢¤µ9»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯ ¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡×¡Ê7·î25Æü¸ø³«¡Ë»£±ÆÃæ¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSnow ManÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢»ö¸ÎÊª·ï¤Ç¿´ÎîÂÎ¸³¢¡ÅÏÊÕæÆÂÀ¡¢»£±ÆÃæ¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¹ðÇòËÜºî¤Ç¡Ö»ö¸ÎÊª·ï½»¤ß¤Þ¤¹¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊª·ï¤Ë±£¤µ¤ì¤¿Ææ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦·¬ÅÄ¥ä¥Ò¥í¤ò±é¤¸¤ëÅÏÊÕ¡£Á°ºî