¼«Æ°¼ÖÍÑ±¦ÀÞ¥ì¡¼¥ó¤Ë¸½¤ì¤¿ÅÅÆ°¥­¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ÉÅìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤Ç6·î25Æü¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¼ÖÎó¤Ç¥«¥á¥é¤¬Âª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅÅÆ°¥­¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ò¼ê¤Ç²¡¤·¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¿ÍÊª¤À¡£¤Û¤ó¤Î¿ôm¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ë²£ÃÇÊâÆ»¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢²£Ãå¤ò¤·¤Æ¼Ö¤È¼Ö¤Î´Ö¤òÈ´¤±¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÅÆ°¥­¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼«Æ°¼ÖÍÑ¤Î±¦ÀÞ¥ì¡¼¥ó¤À¡£ÌÜ·â¼Ô¡§¡Ø¤¨¤Ã¡©¡Ù¤ÈÌÜ¤òµ¿¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿®¹æ¤¬ÀÄ¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¸òº¹ÅÀÆâ¤Ç±¦ÀÞÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤