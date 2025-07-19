ÇÐÍ¥¾®Àô¹§ÂÀÏº¡Ê47¡Ë¤¬18Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¡Ê¶âÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Éã¤Ç¸µ¼óÁê¤Î¾®Àô½ã°ìÏº»á¤«¤é¼ø¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£óÊÎÛÀîÅçÌÀ¡Ê46¡Ë¤«¤é¡Ö¥Û¥ó¥Þ¤Î¾®Àô¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤ä¤«¤é¡£¾®Àô²È¤ÎÌäÂê¤ä¤«¤é¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¹§ÂÀÏº¤Ï¡Ö¤º¤¤¤Ö¤ó20Âå¤Î¤³¤í¤Ë¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£Éã¿Æ¤Ë¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö½÷À­¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë½÷À­¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡¢¤Ã¤Æ¡£20Âå¤Î¤È¤­¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£MCÀéÄ»Âç¸ç¡Ê45¡Ë¤Ï¡ÖÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¤Ê¡¼¡×