¡Ö¹â¹»Ìîµå¹­ÅçÂç²ñ¡¦£´²óÀï¡¢¹­Åç¹©£·¡Ý£±ÈøÆ»¡×¡Ê£±£¹Æü¡¢Äá²¬°ì¿Íµ­Ç°µå¾ì¡Ë¹­Åç¤Î¿·°æ´ÆÆÄ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ÎÊì¹»¡¦¹­Åç¹©¤¬½Õ¤Î¸©Âç²ñ¤Ç¥Ù¥¹¥È£´Æþ¤ê¤·¤¿¥·¡¼¥É¹»¤ÎÈøÆ»¤òÇË¤ê¡¢£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ù¥¹¥È£¸Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦»°²ó£±»àÆóÎÝ¤ÇÌÚÂ¼Í¥ÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Æ±ÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯µÆÀîÍ¦ÃÒ³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Î£²ÅÀÅ¬»þÃæÁ°ÂÇ¤ÇµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£¸Þ²ó¤ÈÈ¬²ó¤Ë¤â£²ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢ÂÇÀþ¤¬£±£·°ÂÂÇ£·