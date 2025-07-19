µë¿©¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥·¥À¥Ã¥¯¥¹¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡¢¸ÜÌä¤Î»ÖÂÀ¶Ð(¤·¤À¡¦¤Ä¤È¤à)»á¤¬7·î9Æü23»þ13Ê¬¤Ë¡¢¤¦¤Ã·ìÀ­¿´ÉÔÁ´¤Ç»àµî¤·¤¿¡£90ºÐ¡£ÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£¸åÆü¡¢¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£1959Ç¯¤Ë¡ÖÉÙ»Îµë¿©¡×¤Î²°¹æ¤ÇÁÏ¶È¡£ÅìµþÅÔÄ´ÉÛ»Ô¤Î´ë¶ÈÆâ¹©¾ì¤Î¿©»öÄó¶¡¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢³ØÀ¸¿©Æ²¤äÅÔ¿´¤Î¹âÁØ¥Ó¥ë¤Î¿©Æ²¤ò¼¡¡¹¤È¼õÂ÷¡£¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤ÎÆ¯¤­¼ê¤ò¿©¤ÎÎÏ¤Ç»Ù¤¨¤¿¡£1970Ç¯Âå½é´ü¤Ë¤Ï¡¢Æü