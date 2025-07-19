LINE¥ä¥Õ¡¼¤Ï¡¢Î¹¹ÔÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖYahoo!¥È¥é¥Ù¥ë¡Ê¥ä¥Õ¡¼¥È¥é¥Ù¥ë¡Ë¡×¤Ç¡¢¡ÖGoGo¥»¡¼¥ë¡×¤ò7·î19ÆüÀµ¸á¤«¤é20Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£36»þ´Ö¸ÂÄê¤Ç¿Íµ¤½ÉÇñ»ÜÀß¤¬10¡ó°Ê¾å³ä°ú¤È¤Ê¤ë¡£8·î8Æü¤«¤é16Æü¤Þ¤Ç¤Î¤ªËß´ü´Ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÂ¨»þÍøÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥ê¥Ã¥Á¥â¥ó¥É¥Û¥Æ¥ëÅìµþÌÜÇò¡Ê2Ì¾ÁÇÇñ¤Þ¤ê¡Ë¤¬8,290±ß¤«¤é¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥Û¥Æ¥ë¡ÊÆ±¡Ë¤¬17,235±ß¤«¤é¡¢¥ì¥àÏ»ËÜÌÚ¡ÊÆ±¡Ë¤¬11,410±ß¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¥Í¥Ã¥Ä»¥ËÚ¡ÊÆ±¡Ë¤¬6,8