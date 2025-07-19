ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô¥µ¥À¥ò¤¬¼ç±é¡¢¾¾¤¿¤«»Ò¤¬¶¦±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¸å9¡§00¡Ë¡£17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½é²ó¤¬¡¢TVer¤ÎÁí¹ç¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ç¤Ï1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡È¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÌÚÍË¥É¥é¥ÞÏÈ¡ÉºÇÂ®¤Ç¡¢½é²óÊüÁ÷ÍâÆü¤Ë¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤¬100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡ÊTVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð´ü´Ö¡§7·î17Æü¡Á7·î18Æü¡Ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤Þ¤µ¤«¤ÎÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥º¥²¥¹¥È¤¿¤ÁËÜºî¤Ï¡¢ÂçÀÐÀÅ»á¤¬NH