¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¥¦¥£¥á¥ó¤¬18Æü¤Ë¥¯¥é¥Ö¸ø¼°X(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@ManCityWomen)¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)MFÄ¹Ã«ÀîÍ£¤¬¿·¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥â¥Ç¥ëÌò¤òÌ³¤á¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏÆ±Æü¡¢ÃË½÷¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¬2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤ËÃåÍÑ¤¹¤ë¿·¥¢¥¦¥§¡¼¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÈ¯É½¡£1880Ç¯Âå¤Î¥¯¥é¥ÖºÇ¸Å¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥é¥Ö