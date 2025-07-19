¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï18Æü¡¢¾¯½÷¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ­ÈÈºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¼Â¶È²È¤È¤Î´Ø·¸¤òÊó¤¸¤¿¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤òÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï17ÆüÉÕ¤±¤Îµ­»ö¤ÇÌ¾ÍÀ¤òÔÌÂ»¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¤Î¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÂ¾¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢²¦¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥ë¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯»á¡¢µ­¼Ô2¿Í¤Ê¤É¤òÁê¼ê¼è¤ê100²¯¥É¥ë¡áÆüËÜ±ß¤Ç1Ãû4800²¯±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¥Õ¥í¥ê¥À½£¤ÎºÛÈ½½ê¤ËÄóÁÊ¤·