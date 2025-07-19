¡þ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëFIBA½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025(13Æü¡Á20Æü¡¢Ãæ¹ñ)¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëFIBA½÷»Ò¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2025¤Ï18Æü¡¢4¶¯¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í½Áª¥°¥ë¡¼¥×¥Õ¥§¡¼¥ºBÁÈ¤Ç2¾¡1ÇÔ¤Î2°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¯9°Ì¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢AÁÈ3°Ì¤ÇÆ±26°Ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤¿°ìÀï¤Ø¡£19ºÐ¤ÎÅÄÃæ¤³¤³¤íÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥àºÇÂ¿17ÆÀÅÀ¡¢µÜß·Í¼µ®Áª¼ê¤Ï11ÆÀÅÀ¡¢10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¹¥¼é¤ËÌöÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢77-62¤ÇÇË¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢AÁÈ2°Ì¤ÇÆ±14°Ì¤Î´Ú¹ñ¤Ï¡¢B