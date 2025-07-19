º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¡¢18ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç·ëº§¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öº£ÅÄ¤µ¤ó¡¢·ëº§¤·¤¿?!¡×º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢Èþ½÷¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£¾®Àô¹§ÂÀÏº¡¢Â¼¾å¿®¸Þ¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿º£ÅÄ¤Ï¡¢ÆÈ¿ÈÃËÀ­3¿Í¤Ë¤è¤ë¡È·ëº§´Ñ¥È¡¼¥¯¡É¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾®Àô¤¬¡Ö20Âå¡¦30Âå¤Ç¡¢¡È·ëº§¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦Êý¤¬¤¤¤¤