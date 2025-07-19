ABC¥Æ¥ì¥ÓÍ¼Êý¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ønews ¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¸å3¡§40¡Á7¡§00¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦²¬Íº²ð»á¤¬8·î18Æü¡¢Âçºå¡¦Ê¡Åç¤ÎÆ±¶ÉËÜ¼Ò¤Ç²ÆµÙ¤ß¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÁê¼ê¤Ë¤ªÅ·µ¤¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÅ·µ¤¶µ¼¼¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦²¬Íº²ð»á²¬»á¤Ï¡Ö¡È¤¯¤â¤ê¡É¤Ã¤Æ²¿¤Ê¤Î¡©±À¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¼ø¶È¡£ÈÖÁÈMC¤Î²£»³ÂÀ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡£ÈÖÁÈ¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Û¤«¡¢»²