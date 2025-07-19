ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤­¤¿µ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢6·î¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç24ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±·î¤Î¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Àï¤Ç¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÇØÈÖ¹æ10¤È¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥Þ¡¼¥¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡£ÉáÃÊ¡¢10ÈÖ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÆ²°ÂÎ§¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¥¨¡¼¥¹ÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¡Ø¥­¥ã¥×¥Æ¥óÍã¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢µ×ÊÝ¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¡Øµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óGOLD¡Ù¤Ç¡¢10ÈÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö10ÈÖ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤âÊ¬¤«¤ë¤È