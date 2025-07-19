Æ»¤Î±Ø ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¤Ç³«´Û25¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌÅ¸¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÆ»¤Î±Ø ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¡×¤Ç³«´Û25¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿ÆÃÊÌÅ¸¡Ö¸æ½É»ê ¿Ê²½¤¹¤ëµ­²±¤ÎÂ¤·Á¡×=ÀÅ²¬¡¦ÉÙ»Î»Ô ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Î¡ÖÆ»¤Î±Ø ÉÙ»ÎÀî³ÚºÂ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ç³«´Û¤«¤é25¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£7·î18Æü¤Ï¡¢´ÛÆâ¤Î¥®¥ã¥é¥êー¤Ç¼°Åµ¤¬³«¤«¤ì¡¢´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤¹¤ëÉÙ»ÎÀî¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î°ËÆ£¹âµÁ¼ÒÄ¹¤¬¡Öµ­Ç°»ö¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤ÒÆÃÊÌÅ¸¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¤È¤¢