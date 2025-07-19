ÉÍ¾¾»Ô¤Ç7·î18Æü¡¢¡ÖÆüËÜ°ì½ë¤¤²Æ¡×¤ò¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î·¼È¯³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÆüËÜ°ì½ë¤¤ÉÍ¾¾¤Î²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤í¤¦¡×Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¤Î·¼È¯³èÆ° ¹ñÆâºÇ¹âµ¤²¹41.1¡î¤Îµ­Ï¿¡Ä10Ç¯´Ö¤ÇÎß·×4684¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë ÉÍ¾¾»Ô¤Ï¡¢¹ñÆâºÇ¹âµ¤²¹¤È¤Ê¤ë41.1¡î¤Îµ­Ï¿¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¡¢Îß·×4684¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤½¤³¤Ç»Ô¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì½ë¤¤ÉÍ¾¾¤Î²Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¡Ö¤²¤ó¤­¤ÊÌÈ