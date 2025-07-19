²­Æì¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¾ÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï±À¤¬¹­¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢½ê¤Ë¤è¤ê±«¤¬¹ß¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤ëÃÏ°è¤â¸á¸å¤Ï»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤Ï¹­¤¯±«¤Ç¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£²­Æì¤ÎÀèÅç½ôÅç¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¼þÊÕ¤Î¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤²¹¤Ç¤¹¡£²­Æì¤«¤éÅìËÌ¤Ë¤«¤±¤Æ¹­¤¯30¡î¤òÄ¶¤¨¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£35¡î°Ê¾å