BLACKPINK¥á¥ó¥Ð¡¼JISOO¡Ê¥¸¥¹¡Ë¤¬¡¢±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£23Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ±Ç²è¡ÖÁ´ÃÎÅªÆÉ¼Ô»ëÅÀ¡×¤Ç¡¢Àµ¼°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£JISOO¤Ï16Ç¯¡¢BLACKPINK¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢21Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉJTBC¤Î¥É¥é¥Þ¡Ösnow drop¡×¤ÇÇÐÍ¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Êü±ÇÁ°¤«¤éÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢JISOO¤¬ÉÔÀµ³Î¤ÊÈ¯²»¤äÌ¤½Ï¤Ê±éµ»ÎÏ¤Ê¤É¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢»ëÄ°Î¨¤â¹â¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£23Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢º£