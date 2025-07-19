¡Úº£½µ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡Û 7·î11¡Á17Æü¤Î´ü´Ö¡¢¡ÖBCN¡ÜR¡×¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç­·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÇ­Àå¤Õ¡¼¤Õ¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿µ­»ö¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢9²¯±ß¤ò²Ô¤¤¤ÀÎ©ÂÎ²»¶Á¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëµ­»ö¤âÆÉ¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò°ú¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ï¥ï¥¤Ì±Çñ¡×¡Ö»°°æ¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥»¡¼¥ë¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤Î¥æ¡¼¥º¥É¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Îµ­»ö¤â´Ø¿´¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¡üÇ®¤¤¤â¤Î¤òÎä¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¥Ã¥È¤äIoT¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò´ë²è¡¦