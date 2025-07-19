±Ç²è¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯12·î18Æü¤è¤êÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê2019¡Ë°ÊÍè7Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¤âMCUÉüµ¢¡ª2024Ç¯7·î¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡ÊMCU¡Ë¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤­¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¤¬¡Ö¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡×¤Ç¡È±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ë´°àú¤ÊÊÌ¤ì¡É¤ÇÀ¤³¦¤òÎÞ¤µ¤»¤Æ¤«¤é7Ç¯¡¢¥·