次々と新たなグループが誕生しているK-POPシーンにおいて、"第5世代"を中心とするムーブメントは日々勢いを増し、世界を股にかけたグローバルな活動を展開中。今年5月に千葉・幕張メッセにて開催された、世界最大規模の"Kカルチャーの祭典" 「KCON JAPAN 2025」でも、その存在感は圧倒的だった。7月10日にデビュー2周年を迎えた"ZB1(ゼベワン)"ことZEROBASEONE