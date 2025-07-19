¡ÖKCON JAPAN 2025¡×(C) CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved ¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ëK-POP¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢"Âè5À¤Âå"¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÏÆü¡¹Àª¤¤¤òÁý¤·¡¢À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤¿¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÆ°¤òÅ¸³«Ãæ¡£º£Ç¯5·î¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î"K¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ" ¡ÖKCON JAPAN 2025¡×¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£7·î10Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿"ZB1(¥¼¥Ù¥ï¥ó)"¤³¤ÈZEROBASEONE