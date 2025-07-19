¡ÖÂè24²óÁ´¹ñ¤³¤É¤âÆ«·ÝÅ¸in¤«¤µ¤Þ¡×¤Ç¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Âç´ä°¦Ìï¤µ¤ó¤ÈºîÉÊ¡Ö¥¯¥í¥¬¥Í¥Î¥È¥é¡×¡á19Æü¸áÁ°¡¢°ñ¾ë¸©³Þ´Ö»ÔÁ´¹ñ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÆ«·ÝºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡ÖÂè24²óÁ´¹ñ¤³¤É¤âÆ«·ÝÅ¸in¤«¤µ¤Þ¡×¡Ê°ñ¾ë¿·Ê¹¼Ò¤Ê¤É¼çºÅ¡Ë¤ÎÉ½¾´¼°¤¬19Æü¡¢°ñ¾ë¸©Æ«·ÝÈþ½Ñ´Û¡Ê³Þ´Ö»Ô¡Ë¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£±þÊç1137ÅÀ¤«¤é¡¢ÆÊÌÚ¸©±×»ÒÄ®Î©±×»ÒÃæ3Ç¯¤ÎÂç´ä°¦Ìï¤µ¤ó¡Ê15¡Ë¤Î¡Ö¥¯¥í¥¬¥Í¥Î¥È¥é¡×¤¬ºÇ¹â¾Þ¤ÎÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¤ÈÀï´Ï