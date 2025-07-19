²Æ¤ÎÌë¤òºÌ¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¡£Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î±Æ¶Á¤ÇµîÇ¯¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Âç²ñ¤â¡¢º£Ç¯¤ÏºÆ³«¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼çºÅ¼Ô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë8·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤ËÀÐÀî¸©Æâ¤Ç³«ºÅ¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¤Ê²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¡ÚËÌÔ¢²Ö²Ð ¼î½§Âç²ñ¡ÊÈÓÅÄÅõäÆ»³º×¤ê¡Ë¡Û7·î20Æü¡ÊÆü¡Ë¸á¸å8»þ30Ê¬¤«¤é¼î½§»Ô¤ÎÈÓÅÄ¹Á¼þÊÕ¤Ë¤Æ¡¦ÎãÇ¯¤Ï¸ãºÊ¶¶¤Ë»³¼Ö¤¬À°Îó¤·¤Æ¤«¤é²Ö²Ð¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï½ÕÆü¿À¼Ò¤Î»²Æ»¤Ë»³¼Ö¤¬ÊÂ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á