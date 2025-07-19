¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOB¥Ç¥£¡¼¥È¥Þ¡¼¡¦¥Ï¥Þ¥ó»á¤¬¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤ò½ä¤ê¡¢¥»¥ó¥»¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£±Ñ»æ¡ØMirror¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß28ºÐ¤Ç¥³¥í¥ó¥Ó¥¢ÂåÉ½¤Î¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¡¢2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ç13¥´¡¼¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á°Àþ¤Ç¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤é¤È¶¦¤Ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ËÂç¤­¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£ÅöÁ³¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤âÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î½ÅÍ×ÀïÎÏ¤Î£±¿Í¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ð