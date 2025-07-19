BLACKPINK¤äBIGBANG¤éÂçÊª¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëYG¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÎÁí³ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥ä¥ó¡¦¥Ò¥ç¥ó¥½¥¯Èï¹ð¡Ê¸µÂåÉ½¡á55¡Ë¤¬¡¢½êÂ°¥é¥Ã¥Ñ¡¼B¡¥I¡ÊËÜÌ¾¥­¥à¡¦¥Ï¥ó¥Ó¥ó¡Ë¤ÎËãÌôµ¿ÏÇ¤ò¤â¤ß¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¼Ô¤ò¶¼Ç÷¤·¤¿¤È¤¹¤ë»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛ¤Ï¹µÁÊ¿³È½·è¤ÎÄ¨Ìò6·î¡Ê¼¹¹ÔÍ±Í½1Ç¯¡Ë¤Î°Ý»ý¤ò·è¤á¡¢Í­ºáÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£´Ú¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉSBS¤Ï18Æü¡ÖºÇ¹âºÛ¤Ï18Æü¡¢ÆÃÄêÈÈºá²Ã½Å½èÈ³Ë¡¾å¤ÎÌÌÃÌ¶¯Í×