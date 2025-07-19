¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°Í½Áª¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¥é¥¦¥ó¥É¡£ÆüËÜ¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯6°Ì¡Ë¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡ÊÆ±4°Ì¡Ë¤Ë0¡¼3¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¤â¡¢½é¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡¦À¾ËÜ·½¸ã¡Ê26¡Ë¤¬¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤Ç÷¤Î¤³¤â¤Ã¤¿É½¾ð¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Çµ¤Ç÷¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÀ¾ËÜ·½¸ãÁª¼êÀ¾ËÜ¤ÏSV¥ê¡¼¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¡Ê1¥»¥Ã¥ÈÅö¤¿¤ê¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯·èÄêËÜ¿ô0.618ËÜ¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â