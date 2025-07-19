ÇÐÍ¥¤Î»ÔÂ¼Àµ¿Æ¡Ê76¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡ÖA-Studio¡Ü¡×¡Ê¶âÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£»ÔÂ¼¤Ï½÷Í¥¤Î¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤È2005Ç¯12·î¤Ë·ëº§¡£08Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¤Ç¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤ÎÍ¥ÂÁ¡¢12Ç¯2·î¤ËÂè2»Ò¼¡ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤¬¡¢21Ç¯7·î¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£¤Þ¤¿17Æü¤«¤é4Ç¯ÌÜ¤Î¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÉñÂæ¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¤È¼ö¤¤¤Î»Ò¡×¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¹¡¦¥À¥ó¥Ö¥ë¥É¥¢Ìò¤Ê¤É3Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤ÎÂ©»Ò¤Ï»ÔÂ¼¤ÎÉñÂæ¤ò¡Ö3ºÐ¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë