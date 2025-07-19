18ÆüÌë¡¢¼¯»ùÅç»ÔÅ·Ê¸´Û¤ÎÆ»Ï©¤Ç½÷À­¤¬¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤··Ù»¡¤¬¤Ò¤­Æ¨¤²»ö·ï¤È¤·¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È18Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç»Ô¸âÉþÄ®¤ÎÅ·Ê¸´ÛÄÌÅÅÄäÉÕ¶á¤Ç¡Ö¼Ö¤È¹âÎð¤Î½÷À­¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½÷À­¤ÏÏ©¾å¤Ç½Ð·ì¤·Å¾ÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½40Ê¬¸å¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ·â¼Ô¤ä¸½¾ì¤Î¾õ¶·¤«¤é½÷À­¤Ï¸åÂ³¤Î¼Ö¿ôÂæ¤Ë¤â¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿¤ß¤é¤ì