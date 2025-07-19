¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¤Ë¹ß³Ê¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF°ËÅì½ãÌé¡Ê32¡Ë¤Ë´Ø¤·¡¢¸ÅÁã¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥²¥ó¥¯¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¥Ù¥ë¥®¡¼»æ¡ÖHetLaatsteNieuws¡×¤Ï18Æü¡¢¥¯¥é¥Ö¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ï°ËÅì½ãÌé¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£°ËÅì¤Ï19Ç¯2·î¤«¤é22Ç¯²Æ¤Þ¤ÇÌó3Ç¯È¾¥²¥ó¥¯¤ËºßÀÒ¤·¡¢¸ø¼°Àï145»î¹ç29ÆÀÅÀ41¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£À¸³¶·ÀÌó¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾ò·ï¤Ç°ú¤­Î±¤á¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤Í¤Æ¤Î