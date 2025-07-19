5·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤ÎABEMA PPV¤ÎÉû²»À¼¤ÇÎ¢¼Â¶·¤òÃ´Åö¤·¡¢³ÊÆ®µ»¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¼íÌî±Ñ¹§¤¬¡¢7·î27Æü³«ºÅ¤Î¡ØÄ¶RIZIN.4 ¿¿²Æ¤Î·ö²Þº×¤ê¡Ù¤Ç¤âÎ¢¼Â¶·¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡£¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¡Û¼íÌî±Ñ¹§¡ÖÃÎ¼±¤è¤ê¤â¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó¡ª¡×RIZIN3ÅÙÌÜ¤Î¡ÈÎ¢¼Â¶·¡É¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡ØRIZINÃËº×¤ê¡Ù¤Ç¤Ï¼«¿È½é¤Î³ÊÆ®µ»¼Â¶·¤ËÄ©Àï¤·¡¢¼¡¡¹¤ÈÈô¤ÓÆþ¤ê¤Ç»²²Ã¤¹¤ëRIZINÁª¼ê¤È¶¦¤ËÌÂ¼Â¶·¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¼íÌî¡£ÆÈÆÃ¤Î¥æ¡¼